UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Rangers, Dortmund'u deplasmanda 4-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Ev sahibi Dortmund'un gollerini 51. dakikada Jude Bellingham ve 82. dakikada Raphael Guerreiro atarken, Rangers'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada James Tavernier, 41. dakikada Alfredo Morelos, 49. dakikada John Lundstram ve 54. dakikada Dan-Axel Zagadou'nun kendi kalesine atmasıyla geldi.

Maçın rövanşı 24 Şubat Perşembe günü Ibrox Stadı'nda oynanacak ve tur atlayan takım Galatasaray 'ın da mücadele edeceği son 16 turuna yükselecek.