Beşiktaş altyapısından yetişen ve A takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Rıdvan Yılmaz, son iki Avrupa finalisti; Eintracht Frankfurt ile Glasgow Rangers'ı peşine takmıştı. Milli futbolcumuz için olan transfer yarışını İskoçlar kazandı. Rangers, Siyah-Beyazlılar'ı 4 milyon Euro + 2.25 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan % 15 payla ikna etti.

Bugün Rıdvan resmen Mavi-Beyazlı ekibe kendisini 5 yıllığına bağlayan imzayı attı.





İmzanın ardından konuşan 21 yaşındaki sol bek, "Rangers büyüklüğünde bir kulübe katılmaktan çok mutluyum ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmayı gerçekten dört gözle bekliyorum. Rangers taraftarları hakkında çok şey duydum ve onların önünde ilk kez oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.