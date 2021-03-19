Rangers-Slavia Prag maçında ırkçılık skandalı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan Rangers-Slavia Prag maçında ırkçlık olayı yaşandı.

Rangers'in orta saha oyuncusu Glen Kamara ile Prag'lı futbolcu Ondrej Kudela arasında maçın bitimine dakikalar kala tartışma yaşandı ve saha bir anda karıştı.

Glasgow Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, maçtan sonra yaptığı açıklamada bu olay esnasında, Kudela'nın oyuncusu Kamara'ya yönelik ırkçı ifadeler kullandığını dile getirdi. Öncelikle aldıkları zaferden dolayı Slavia Prag'ı kutlayan Gerrard ırkçılık olayıyla ilgili, "Glen Kamara ile çok ama çok güçlü bir bağa sahibim. Irkçılık konusunda söylediklerine yüzde yüz katılıyorum. Çevresindeki diğer oyuncular da bunu duydu.

"Glen'in yanındayım"

"Glen Kamara'nın yanında duracağım ve onunla nasıl başa çıkmak isterse onunla ilgileneceğim" diyen İngiliz teknik adam, oyuncularıyla ilgili ise "Bu gece tüm oyuncularımla gurur duyuyorum. Dayanışma gösterdiler ve bu kulübün tepesinden dibine kadar oyuncularla birlikte duruyoruz" ifadelerini kullandı.

Prag çeyrek finale çıktı

Slavia Prag 1-1 biten ilk maçın rövanşında Glasgow Rangers'ı deplasmanda 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.



