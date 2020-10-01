Rangers sezona müthiş başladı

2018'de Gerrard’ın göreve gelmesiyle tekrar çıkışa geçen Glasgow ekibi, son iki sezonu Celtic’in arkasında 2. tamamladı. Bu sezon Rangers, ligde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. 9 hafta sonunda 7 galibiyet ve 2 beraberlikle 23 puan toplayan ve maç fazlasıyla zirvede yer alan Rangers, 22 gol atarken kalesinde 3 gol gördü. Avrupa Ligi’ne 2. eleme turundan başlayan İskoç temsilcisi, Cebelitarık ekibi Lincoln Red Imps’i deplasmanda 5-0 mağlup etti, 3. elemede ise Hollanda’da konuk olduğu Willem II’yi 4-0'la geçti