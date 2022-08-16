Rangers - PSV Eindhoven maçı iddaa oranları

Devler Ligi yolunda Union Rayle SG engelini Ibrox'ta "kapalı gişe" 3-0'la aşan Rangers, İskoçya Premiership'te de yeni sezona 3 maçta 3 galibiyetle girdi. 9 gol atıp, kalelerinde sadece 1 gol gördüler. Ianis Hagi hala sakat, Calvin Bassey ve Joe Aribo satıldı. Hücumda ciddi bir yaratıcılık sorunu çekiyorlar ancak Bayern'den kiraladıkları Malik Tillman ile ceza sahası içinde oldukça etkililer. Beşiktaş 'tan Rıdvan Yılmaz'ı da Borna Barisic'e alternatif olsun diye aldılar... Alfredo Morelos'un sezonun açılışına yetişmesi belirsizken Antonio Colak takviyesi de yapılmıştı. Hırvat forvet 5 resmi maçı 3 golle geçti; sınıfı da geçti. Savunmaya John Souttar ve Ben Davies, hücum kanatlarına Tom Lawrence ve Rabbi Matondo takviyleri de yapıldı. Son lig maçında dinlendirilen Ryan Kent, PSV Eindhoven karşısında sahada olacak. Sağ bekte "kaptan" James Tavernier, stoperde Connor Goldson takımın en büyük güvenceleri... Milli futbolcumuz Rıdvan'ın ilk 11'de başlaması beklenmiyor.

RANGERS - PSV EINDHOVEN MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Mario Götze ve Eran Zahavi'yi kaybeden PSV Eindhoven; Luuk de Jong ve Guus Til takviyeleri yapmıştı. Til, sezon açılışında oynadıkları Süper Kupa maçında hat-trick yaparken; De Jong 5 resmi maçı 6 gol katkısı (2 gol - 4 asist) geçti. Bir ara adı Rangers'la da anılan ancak Hollanda yolcusu olan 2003'lü Xavi Simons, bir önceki turdaki Monaco eşleşmesinde sadece 15 dakika sahada kaldı fakat Eredivisie'deki 2 maçta da 90'ar dakika oynayıp 4 gol katkısı (2 gol - 2 asist) verdi. Sol bekte Philipp Max, stoperde Jordan Teze formaya yakın isimler... Wolves'tan kiralanan sağ bek Ki-Jana Hoever, rezerv takıma yollandı; maç kadrosunda olmayacak. Brezilyalı sol bek Carlos Vinicius sakat, yeni sezonu henüz açamadı. Stoper alternatiflerinden Olivier Boscagli de aynı şekilde, geçtiğimiz nisan ayından beri sakat. Richard Ledezma ise son lig maçında sakatlandı, deplasman kafilesinde yer almadı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Rangers, iç sahada oynadığı son 7 Avrupa maçının 6'sını kazandı 1'inde berabere kaldı; hiçbirini kaybetmedi!

- PSV Eindhoven'ın Avrupa'da oynadığı son 7 maçın 5'inde "karşılıklı gol" izledik. (7 maç - 24 gol)

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MİSLİ.COM YORUMCUSU CENGİZ İZMİTLİ’NİN TERCİHİ

İskoçya'da lige 3'te 3'le giren Rangers, Belçika'da Union Royale SG karşısında 2-0 kaybettiği maçın rövanşını Ibrox'ta 3-0'la alıp Devler Ligi'ne bir adım daha yaklaşmıştı... Ianis Hagi hala sakat; Ryan Kent son lig maçında dinlendi, PSV Eindhoven karşısında büyük ihtimalle ilk 11'de olacak. Alfredo Morelos'un sakatlığı sonrası kadroya katılan Antonio Colak, 5 resmi maçı 3 golle geçti ve morali yerinde. Union Royale SG eşleşmesinde turu getiren kafa golünü atan Malik Tillman, son lig maçında da kafa golü attı; TD Giovanni van Bronckhorst'un elini hücumda güçlendiren isimlerden biri olma yolunda ilerliyor... PSV Eindhoven ise Monaco eşleşmesinin 90'ar dakikalarını beraberlikle geçmişti; rövanşı Luuk de Jong'un golüyle 3-2 kazanıp play-off eleme turuna geldiler. Ligde 2 maçta 9 gol attılar ama zayıf rakiplere karşıydı ve Joey Veerman ile Guus Til gibi önemli isimler son karşılaşmada yedek kulübesinden çıkmadı. Mario Götze ve Eran Zahavi sonrası tüm gözler Cody Gakpo üzerinde. Premier Lig kulüpleri bu transfer penceresinde 99'lu sol açığı kadrolarına katmak istiyor... İki takımın da hücum gücü yüksek, savunma kurguları istenilen seviyede değil. Rangers, bu karşılaşma rövanş olsaydı ve gol yememesi gerekseydi Ibrox artısıyla bir-iki tık daha iyi savunma yapabilirdi ama an itibariyle skor bulup Hollanda'ya avantajlı gitmek öncelikleri olacaktır... "Karşılıklı gol" ideal duruyor.