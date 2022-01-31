20 yaşındaki Polonya 21 yaş altı milli oyuncu, çalışma izni başvurusuna bağlı olarak üç buçuk yıllık bir anlaşmayla İskoç Premiership devine katıldı.

30 yaşındaki James Tavernier için rekabeti sağlayacak olan Zukowski, James Sands ve Amad Diallo'nun kiralık gelmesinin ardından Giovanni van Bronckhorst'un Ocak döneminin üçüncü imzası oldu.

Rangers'a transferinden sonra kulübün resmi web sitesine açıklamalar yapan Zukowski, "Rangers'a katılmaktan ve kariyerimde bir sonraki adımı atmaktan çok mutluyum'' dedi.







