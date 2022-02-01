İskoçya ekiplerinden Rangers, Juventus forması giyen Galli orta saha Aaron Ramsey'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada Aaron Ramsey'in Juventus'tan sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu.

Transferin açıklanmasının ardından görüşlerini paylaşan tecrübeli futbolcu, "Rangers gibi bir kulübe katılmaktan gerçekten çok memnunum. Masada çok sayıda teklif vardı, ancak hiçbiri bu kulübün büyüklüğü, Avrupa futbolu ve 50 bin taraftarın önünde oynama şansı ile yarışamadı. Taraftarlarla tanışmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum." sözlerini söyledi.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ise Ramsey hakkında, "Aaron kalitesine, deneyimine ve liderliğine sahip bir oyuncuyu kadromuza katabildiğimiz için kesinlikle çok mutluyum. Aaron ile yarın antrenman tesisinde çalışmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

2019 yılından bu yana Juventus forması giyen futbolcu, bu sezon yalnızca 5 maçta forma şansı yakaladı.

İsmi Beşiktaş ile anılmıştı

Juventus'tan ayrılması beklenen Aaron Ramsey'nin ismi ara transfer döneminde fırsat transferi kovalayan Beşiktaş ile de anılmıştı.



