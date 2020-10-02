Galatasaray, 1 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaştığı ve 2-1 mağlup olduğu Rangers ile bu kez transferde karşı karşıya geldi. Portekiz'in A Bola gazetesi Fransa'dan Angers ve Türkiye'den Galatasaray'ın teklif yaptığı Idrissa Doumbia için yine Fransa'dan Strasbourg ve İskoçya'dan Rangers'ın devreye girdiklerini aktardı.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sporting'in yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor ve transfer dönemi bitene kadar yeni sezonda mücadele edeceği takımın belli olması bekleniyor.

Daha önce Doumbia'nın da Galatasaray forması giymek istediği ve bu transferin bitmek üzere olduğu ifade edilmişti.