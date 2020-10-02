Rangers, Galatasaray'ın gözdesi Doumbia için devrede

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off etabında 2-1 mağlup olduğu İskoç ekibi Rangers ile bu kez Idrissa Doumbia'nın transferi adına karşı karşıya geldi.

02 Ekim 2020, Cuma 16:38 Son Güncelleme:
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Rangers, Galatasaray'ın gözdesi Doumbia için devrede

Galatasaray, 1 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaştığı ve 2-1 mağlup olduğu Rangers ile bu kez transferde karşı karşıya geldi. Portekiz'in A Bola gazetesi Fransa'dan Angers ve Türkiye'den Galatasaray'ın teklif yaptığı Idrissa Doumbia için yine Fransa'dan Strasbourg ve İskoçya'dan Rangers'ın devreye girdiklerini aktardı. 

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sporting'in yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor ve transfer dönemi bitene kadar yeni sezonda mücadele edeceği takımın belli olması bekleniyor.

Daha önce Doumbia'nın da Galatasaray forması giymek istediği ve bu transferin bitmek üzere olduğu ifade edilmişti. 

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