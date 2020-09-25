Rangers - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta (Ne zaman)

Sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray Avrupa'da da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Rangers ile karşılaşacak. Daha önceki turlarda Neftçi ve Hajduk Split'i eleyen Sarı-Kırmızılılar İskoçya ekibini de yenerek adını Avrupa Ligi gruplarına yazdırma peşinde. Play-Off eleme turu maçları tek maç üzerinden oynanacak.

Rangers - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

1 Ekim Perşembe günü İskoçya'da oynanacak mücadele Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadelenin detayları ve canlı anlatımı fanatik.com.tr'de olacak.

Süper Lig'de 2'de 2 yapan Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne de 2'de 2 yaparak başladı. Temscilmiz 2. ön eleme turunda Neftçi'yi 3. ön eleme turunda ise Hajduk Split'i eleyerek adını Play-Off turuna yazdırmıştı.

Galatasaray Süper Lig'de ise Gaziantep FK'yı 3-1, deplasmanda Başakşehir'i ise 2-0 mağlup etmişti.

Rangers ne yaptı?

İngilizlerin eski ünlü futbolcusu Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Ranges İskoçya Ligi'nde 20 puanla Celtic'in 1 puan önünde lider durumda. Bu sezon 8 maça çıkan Ranges 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

UEFA Avrupa Ligi'ne Galatasaray gibi 3. turdan başlayan İskoçlar 3. ön eleme turunda Willem'i 4-0, 2. ön eleme turunda ise Lincoln Red'i 5-0 ile geçerek Galatasaray'ın rakibi oldu.



