Rangers - Galatasaray canlı yayın (Glasgow Rangers - Galatasaray teve2 canlı izle)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya geliyor. Galatasaray grup aşamasına kalmayı başarırsa, 3 milyon Euro ayak bastı parası, 2.2 milyon Euro UEFA sıralaması bonusu, 800 bin Euro da yayın geliri olmak üzere 6 milyon Euro'yu kasasına koymayı garantileyecek. Mücadele teve2 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler google üzerinden 'Rangers - GS teve2 canlı izle, Rangers - GS teve2 şifresiz' araması yapıyor. Rangers - Galatasaray (Rangers -GS maçı ile ilgili tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray, Rangers'a konuk oluyor. Play-Off'lar da tıpkı önceki turlar gibi tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan taraf, Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Türkiye'den Galatasaray dışında, Sivasspor grup aşamasındaki rakiplerini bekliyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ı konuk edecek Glasgow Rangers'ta teknik direktör Steven Gerrard mücadele öncesi temkinli konuştu. Liverpool efsanesi Sarı Kırmızılar'ı övdü ve "Eminim favori olacaklar. Dünya çapında oyunculara sahip, Şampiyonlar Ligi takımı olan dev bir kulüp" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu belirten İngiliz çalıştırıcı, eski takım arkadaşı Ryan Babel'e de dikkat çekti.
RANGERS - GALATASARAY CANLI TAKİP
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Rangers - Galatasaray ilk 11'ler...
Rangers: McGregor, Tevernier, Helander, Goldson, Kent, Kamara, Barisic, Arfield, Hagi, Davis, Morelos
Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Linnes, Belhanda, Taylan, Babel, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao
Rangers - Galatasaray maçı hangi kanalda?
İskoçya'da Ibrox Stadyumu'nda oynanan ve TSİ 21:45'te başlayan maç, teve2 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak ekranlara geliyor.
teve2 frekans ayarları | Teve2 uydudan nasıl izlenir?
12034V - DikeyBatı275005/6103203T4A
12245H - YatayTR275005/6103203T4A
Teve2, Digiturk, tivibu ve D-smart hangi kanalda?
D-Smart: 21. kanal
Digiturk: 54. Kanal
Tivibu: SD yayını 356. kanal, HD yayını ise 62. kanal
Turkcell TV+: 32. kanal
Türksat Kablo TV: 32. Kanal