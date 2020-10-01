UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray, Rangers'a konuk oluyor. Play-Off'lar da tıpkı önceki turlar gibi tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan taraf, Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Türkiye'den Galatasaray dışında, Sivasspor grup aşamasındaki rakiplerini bekliyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ı konuk edecek Glasgow Rangers'ta teknik direktör Steven Gerrard mücadele öncesi temkinli konuştu. Liverpool efsanesi Sarı Kırmızılar'ı övdü ve "Eminim favori olacaklar. Dünya çapında oyunculara sahip, Şampiyonlar Ligi takımı olan dev bir kulüp" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu belirten İngiliz çalıştırıcı, eski takım arkadaşı Ryan Babel'e de dikkat çekti.

Rangers - Galatasaray ilk 11'ler...

Rangers: McGregor, Tevernier, Helander, Goldson, Kent, Kamara, Barisic, Arfield, Hagi, Davis, Morelos

Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Linnes, Belhanda, Taylan, Babel, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao

Rangers - Galatasaray maçı hangi kanalda?

İskoçya'da Ibrox Stadyumu'nda oynanan ve TSİ 21:45'te başlayan maç, teve2 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak ekranlara geliyor.

teve2 frekans ayarları | Teve2 uydudan nasıl izlenir?

12034V - DikeyBatı275005/6103203T4A

12245H - YatayTR275005/6103203T4A

Teve2, Digiturk, tivibu ve D-smart hangi kanalda?

D-Smart: 21. kanal

Digiturk: 54. Kanal

Tivibu: SD yayını 356. kanal, HD yayını ise 62. kanal

Turkcell TV+: 32. kanal

Türksat Kablo TV: 32. Kanal