Steven Gerrard yönetiminde hem Avrupa'da hemde İskoçya Ligi'nde fırtınalar estiren Rangers 22. hafta maçında ezeli rakibi Celtic ile karşı karşıya gelecek. Rangers na mağlup liderliğini devam ettiriyor. Bu maçı da kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Sezonun ilk yarısında oynanan derbiyi kaybeden Celtic ise deplasmanda rövanşı almak için sahaya çıkacak.

Rangers - Celtic maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ibrox Park'ta bugün saat 15.30'da başlayacak mücadele Tivibuspor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Rangers - Celtic muhtemel 11'ler...

Rangers: McGregor, Barisic, Helander, Goldson, Tavernier, Aribo, Davis, Kamara, Roofe, Hagi, Moreles

Celtic: Barkas, Fimpong, Ajer, Bitton, Laxalt, Soro, Christie, Turnbull, McGregor, Edouard, Griffiths

21 haftası geride kalan İskoçya Premier Lig'de Rangeres 21 maçta 19 galibiyet ve 2 beraberlikte 59 puan topladı ve rakiplerine fark attı.

Celtic 3 maç eksikle 43 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bu sezon 18 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik alan Celtic tek yenilgisini sahasında ezeli rakibi Rangres'a karşı almıştı.



