Rangers - Celtic maçı (CANLI İZLE) hangi kanalda, saat kaçta?

İskoçya Premiership'de 21. hafta maçında derbi mücadelesinde Rangers ile Celtic karşılaşıyor. Steven Gerrard yönetiminde 39 puanla ikinci sırada bulunan Rangers bu sezon deplasmanda kaybettiği rakibini yenerek rövanşı almak istiyor. 42 puanla ikinci lider durumda bulunan Brendan Rodgers yönetimindeki Celtic ise deplasman da da kazanma amacında...

Rangers - Celtic maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 15:30'da Ibrox Park'ta başlayan maçın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. Ancak mücadeleyi youtube üzerinden canlı yayınlanayan kanallar mevcut oradan izleyebilirsiniz...



