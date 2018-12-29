Rangers - Celtic maçı (CANLI İZLE) hangi kanalda, saat kaçta?
Dünyanın önemli derbileri arasında gösterilen maçta Rangers - Celtic karşı karşıya geliyor. İskoçya Ligi'nde zirve yarışını da yakından ilgilendiren maçın sonucu tüm futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki, Rangers - Celtic maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar fanatik.com.tr'de...
İskoçya Premiership'de 21. hafta maçında derbi mücadelesinde Rangers ile Celtic karşılaşıyor. Steven Gerrard yönetiminde 39 puanla ikinci sırada bulunan Rangers bu sezon deplasmanda kaybettiği rakibini yenerek rövanşı almak istiyor. 42 puanla ikinci lider durumda bulunan Brendan Rodgers yönetimindeki Celtic ise deplasman da da kazanma amacında...
Rangers - Celtic maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bugün saat 15:30'da Ibrox Park'ta başlayan maçın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. Ancak mücadeleyi youtube üzerinden canlı yayınlanayan kanallar mevcut oradan izleyebilirsiniz...
https://twitter.com/CelticFC/status/1078972804211658752
https://twitter.com/RangersFC/status/1078972898914828290