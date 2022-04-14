Rangers - Braga l Analiz

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Rangers sahasında Braga'yı konuk edecek.

Rangers, ligde iki haftanın ardında hafta sonu Kemar Roofe'nin attığı 3 golle yıldızlaştığı maçta St. Mirren’i 4-0 mağlup etmeyi başardı. Eşleşmenin ilk ayağı olan Portekiz deplasmanında sahada yokları oynayan İskoçya ekibi maç boyunca hiç isabetli şut atamadı. Ev sahibi ekip Morelos’un eksikliğini fazlasıyla hissetti.

Braga ilk maçta rakibini 1-0’la geçerek az da olsa bir avantaj sağladı. Ligde oynadığı son 3 maçından galibiyetle ayrılan Portekiz ekibi, Benfica gibi önemli bir rakibi de 3-2 yenmeyi başarmıştı.

Taraftar desteğini arkasına alan Rangers maç boyu tehlikeli olmasını, özgüveni yüksek, avantajı elinde bulunduran Braga’nın kapalı bir oyun sergilemesini bekleyebiliriz.