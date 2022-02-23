Rangers - Borussia Dortmund maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Ligde lider Celtic'in 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Rangers şampiyonluk takibini sürdürüyor. Evinde zor maç kaybeden Rangers ligde 14 maçta yenilgi almazken Uefa Avrupa Ligi'de sadece ilk maçını Lyon'a karşı 1-0 kaybetti. Mücadelenin ilk maçın 4-2 yendiği rakibine karşı gol bulmasını bekleyebiliriz.

Bundesliga'da bir türlü galibiyet serisi yakalayamayan Borussia Dortmund, lider Bayern Münih'in 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş 'ında bulunduğu grubu üçüncü bitirerek yoluna Avrupa Kupasında devam Dortmund yol yollarında zorlanmazken gole ihtiyaç duyduğu maçta kolayca gol bulması muhtemel.

Ev sahibi takımilk maçı 4-2 yense de işleri hiç de kolay değil. Borussia Dortmund'un maça hızlı başlamasını ve 90 dakika boyunca iki takımında gol atmasını bekleyebiliriz.







