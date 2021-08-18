Randers – Galatasaray maçının medya programı belli oldu

Galatasaray 'ın, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Randers mücadelesinin medya programı belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Takımımızın müsabaka öncesindeki son çalışması çarşamba günü yerel saatle 18.00’de (TSİ 19.00) Randers Stadı’nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek. Teknik direktörümüz Fatih Terim ise Randers Stadyumu’nda bir oyuncumuzla beraber yerel saatle 17.30’da (TSİ 18.30) düzenlenecek basın toplantısına katılacak."