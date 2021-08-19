Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi elemeleri ile başlayan ve PSV'ye takılan Galatasaray , yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. 3. Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone'ı geçen Sarı Kırmızılı ekip, Play-Off Turu ilk maçında Randers ile kozlarını paylaşacak. Marcao, Oğulcan Çağlayan ile yeni transferler Alexandru Cicaldau ve Victor Nelsson’dan yoksun maça çıkacak olan Aslan, 26 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmek için mücadele verecek.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Randers-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Randers Stadı'nda oynanacak Randers-Galatasaray maçı bu akşam TSİ 20.00'de başlayacak. Star TV'den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano’nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Maria Sanchez olacak. Maçın canlı anlatımı, skor takibi ve tüm detayları ise haberimizde olacak.

Randers-Galatasaray ilk 11'ler:

Randers: Carlgren, Marxen, Piesinger, Kopplin, Kallesoe, Johnsen, Lauenborg, Kylsner, Tibbling, Hammershoj-Mistrati, Egho

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Kerem, Mohamed

Galatasaray'da 4 eksik

Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na uyguladığı şiddet nedeniyle kadro dışı bırakılan, aynı zamanda sarı kart cezalısı olan Marcao, UEFA’ya bildirilen listede bulunmayan Alexandru Cicaldau, lisansları çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan ile yeni transfer Victor Enok Nelsson, Randers’a karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde 86. kez sahada

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 86. müsabakasına çıkacak. Sarı Kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor. Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 85 karşılaşmaya çıkan Galatasaray , 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 117 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 129 gol gördü.

Galatasaray'ın Avrupa yolu

Süper Lig ’de geçen sezonu averajla ikinci tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde eleme oynama hakkı kazanan sarı-kırmızılı takım, 2. Ön Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV’ye takıldı. Yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinde devam eden Galatasaray, 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya’nın St. Johnstone takımını geçti. Sarı Kırmızılı ekip, gruplara kalabilmek için son olarak Danimarka’nın Randers takımıyla eşleşti. Randers ile ilk olarak deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, 26 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmek için mücadele verecek.

Randers’ın Avrupa Ligi yolu

Geçen sezon Danimarka Ligi’ni 6. sırada bitiren Randers ise Danimarka Kupası’nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı elde etti. Bu sezon 5. haftası geride kalan Danimarka Süper Ligi’nde 4 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup liderlik koltuğunda oturan Randers, UEFA Avrupa Ligi’nde ise ilk maçına çıkacak.

Galatasaray, Avrupa’da 293. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Danimarka’nın Randers takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 293. kez sahne alacak. Sarı Kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 292 müsabakanın 102’sinden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 76 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 390 kez havalandıran Sarı Kırmızılar, kalesinde ise 441 gole engel olamadı.