Marcao'nun maç içerisinde Kerem'e saldırmasıyla sarsılan Galatasaray , Avrupa Ligi ön elemesi play-off ilk maçında Danimarka'da Randers'a konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa kupalarında futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

Geçen sezon ligde istediğini bulamayan Randers, Danimarka Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi vizesi almıştı. Bu sezon da lige beklentilerin üstünde bir giriş yaptılar, 5 maç sonunda 13 puanla zirvede yer alıyorlar... Hücumdaki önemli alternatiflerden Mathias Greve, 1 milyon euro karşılığında Brondby yolcusu oldu. Sol kanada Jakob Ankersen, merkeze Simon Tibbling (orta saha) ve Nicolai Brock-Madsen (forvet) takviyeleri yaptılar. 2018/19 sezonu başından beri TD koltuğunda oturan Thomas Thomasberg; "Ligde şu ana kadar güzel gidiyoruz ama bu eşleşmenin büyük favorisi kesinlikle Galatasaray..." diye açıklama yaptı. Sierra Leone Milli Takımı'nda da forma giyen Alhaji Kamara, ilk 3 maçta 2 gol atarak sezona başlamıştı ama sakatlandı. Son 2 maçı kaçırdı, Galatasaray'a karşı durumu belirsiz. Son 2 maç süre almayan sol bek Jesper Lauridsen ve sol açık Tosin Kehinde'nin (3 maç - 1 gol - 1 asist) de durumları maç saati netlik kazanacak.

Süper Lig'de sezonu Giresunspor karşısında 2-0 kazanarak açan Galatasaray'da Marcao krizi yaşanıyor. Brezilyalı stoper maç içerisinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa atıp yumruk savurdu. Sarı-kırmızılılar da Marcao'ya kadro dışı bıraktı. Kadro dışı bırakılmasa sarı kart cezası sebebiyle oynayamayacaktı... Marcao dışında tam 10 eksik daha var! Emre Taşdemir, Atalay Babacan, Yunus Akgün ve Ali Yavuz Kol takımdan kiralık/satılık olarak ayrılmak üzere... Alexandru Cicaldau ve Victor Nelsson liste dışı. Fatih Öztürk, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika kadroda düşünülmüyor. Omar Elabdellaoui rehabilitasyon sürecinde, Oğulcan Çağlayan için Rizespor 'la orta yol yeni yeni bulunduğu için lisansı henüz çıkarılmadı. TD Fatih Terim'in stoperde "Alpaslan & Luyindama" ikilisiyle oynaması bekleniyor. Yoğun tempo nedeniyle sağ bekte Sacha Boey yerine DeAndre Yedlin, forvette de Mbaye Diagne yerine Mostafa Mohamed görebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Hazırlık maçları da dahil bu sezon Randers'ın oynadığı 8 maçın 7'si "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Hazırlık maçları da dahil bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 7 maçın 6'sında "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi ön eleme karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %29'luk kesim sarı-kırmızılı temsilcimizden Danimarka deplasmanında galibiyet bekliyor... %13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.