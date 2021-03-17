Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Atalanta'yı mağlup edip çeyrek finale kaldığı maça Sergio Ramos'un attığı gol sonrası yaptığı sevinç damga vurdu.

İspanyol defans oyuncusu Ramos, 3-1 biten maçın 60. dakikasında penaltıdan Real Madrid'in ikinci golünü ağlara gönderdi. Gol sonrası sevincini Lucas ile paylaşan Ramos'un kahve içme işareti dikkaet çekti. İki oyuncunun bu hareketi, akıllara Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'ın Gençlerbirliği maçındaki gol sevincini getirdi.

İrfan Can'a mesaj göndermişlerdi

Galatasaray 'ın Süper Ligi'nde 18. haftasında karşılaştığı ve 6-0 galip geldiği Gençlerbirliği maçında Taylan Antalyalı ile Oğulcan Çağlayan gol sevincini kahve içerek yapmıştı. İkili bu gol sevinciyle o dönem henüz Fenerbahçe 'ye transfer olmayan ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan milli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye mesaj göndermişlerdi.

Tarihe geçti

Öte yandan Sergio Ramos, attığı golle Şampiyonlar Ligi trihinde Roberto Carlos'tan sonra en fazla gol atan savunma oyuncu oldu.