Ramos ve Perez soyunda odasında tartıştı!

Sergio Ramos ve Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Ajax'a Şampiyonlar Ligi'nde elenilen maç sonrasında soyunmda odasında ateşli bir tartışma yaşadı.

07 Mart 2019, Perşembe 19:43
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Ramos ve Perez soyunda odasında tartıştı!

Marca'da yer alan habere göre, Real Madrid Başkanı Florentino Perez her zamanki gibi alınan yenilginin ardından soyunma odasına gitti ve kısa süre sonra kaptan Sergio Ramos'la şiddetli bir tartışma yaşadı. 

Perez'in Ajax karşısında alınan hezimetten dolayı oyuncuları suçlayıcı sözler söylediği, bu arada Ramos'un ayağa kalkıp kaybedilen turun sadece oyuncuların suçu olmadığı çıkışını yaparken, ''Yazın forvet alacağız diye söz verdin ama sözünde durmadın.'' diye bağırdı.

Ramos'un bu sözleri üzerine Florentino Perez, Real Madrid tarihinin en önemli futbolcularından biri olan Ramos'u kovmakla tehdit etti. Ramos bu tehditlerin üzerine, ''Sözleşmemin kalanındaki parayı ver, ben gideceğim.'' cevabını verdi.


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