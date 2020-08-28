Ramon Planes: Messi hep merkezde olacak

Barcelona Sportif Direktörü Ramon Planes, Lionel Messi’nin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Arjantinli’nin kulüpten ayrılacağını bildirmesi üzerine konuşan Planes, şunları söyledi: “Projenin merkezinde her zaman Messi olacak. Bu evliliğin sürmesi için savaşmak zorundayız. Günlerdir mücadele ediyoruz." Messi’nin, önümüzdeki günlerde İngiliz ekibi Manchester City ile sözleşme imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor