Ramon Planes: Messi hep merkezde olacak

Barcelona Sportif Direktörü Ramon Planes, Lionel Messi’nin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Planes: “Projenin merkezinde her zaman Messi olacak. Bu evliliğin sürmesi için savaşmak zorundayız" ifadelerini kullandı

28 Ağustos 2020, Cuma 08:32 Son Güncelleme:
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Ramon Planes: Messi hep merkezde olacak

Barcelona Sportif Direktörü Ramon Planes, Lionel Messi’nin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Arjantinli’nin kulüpten ayrılacağını bildirmesi üzerine konuşan Planes, şunları söyledi: “Projenin merkezinde her zaman Messi olacak. Bu evliliğin sürmesi için savaşmak zorundayız. Günlerdir mücadele ediyoruz." Messi’nin, önümüzdeki günlerde İngiliz ekibi Manchester City ile sözleşme imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor

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