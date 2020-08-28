Ramon Planes: Messi hep merkezde olacak
Barcelona Sportif Direktörü Ramon Planes, Lionel Messi’nin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Planes: “Projenin merkezinde her zaman Messi olacak. Bu evliliğin sürmesi için savaşmak zorundayız" ifadelerini kullandı
Barcelona Sportif Direktörü Ramon Planes, Lionel Messi’nin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Arjantinli’nin kulüpten ayrılacağını bildirmesi üzerine konuşan Planes, şunları söyledi: “Projenin merkezinde her zaman Messi olacak. Bu evliliğin sürmesi için savaşmak zorundayız. Günlerdir mücadele ediyoruz." Messi’nin, önümüzdeki günlerde İngiliz ekibi Manchester City ile sözleşme imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor