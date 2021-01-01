Ramo yeni bölüm ne zaman? Ramo bu akşam yok mu? Ramo neden yok?

Ramo dizisinin hayranları yılbaşının ertesi güne denk gelen Ramo dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Cuma günlerinin takip edilen dizisi Ramo'nun yerine Show TV'de Eltilerin Savaşı yayınlanıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlanmamıştı.

Ramo bu akşam yok mu? Ramo neden yok?

Show TV 1 Ocak yayın akışında saat 20:00’de Eltilerin Savaşı isimli filmin TV’de ilk kez yayınlandı. Ramo dizisinin yeni bölümü yılbaşı tatili olması nedeniyle yayınlanmadı.

Ramo yeni bölüm ne zaman?

Yılbaşı tatili olması nedeniyle Ramo dizisinin 27. yeni bölümü gelecek hafta 8 Ocak Cuma akşamında izleyenlerle buluşacak.

Ramo 26. bölümde ne oldu?

Ramo 26. bölümünde, Sibel ile Ramo sonunda kavuşmuştur. İki aşık, yıllar sonra tekrar bir araya gelmiştir. Ramo, Sibel’i eve getirip, ailesine de bütün gerçekleri açıklamıştır.

Öldü sanılan Yavuz, tekrardan ortaya çıkmıştır. Hem de bu sefer Rus Vasili’nin babasının tüm desteğini arkasına alarak… Yavuz Rusya ile Türkiye arasındaki bütün ticaretteki, Rusları temsil edicek kişi olmuştur. Bu gücünden dolayı da dokunulmazlık almıştır. Mazhar, Ramo’ya Yavuz’a dokunursa, kendisini karşısına alacağını açık bir dille belirterek Ramo’yu tehdit etmiştir. Ancak halasının intikamını almaya yemin eden Ramo’nun durmaya niyeti yoktur….

Yavuz, kendisinin yeni görevinin masaya tanıtılması için bir toplantı organize etmiştir. Amacı, dokunulmaz olması kaynaklı güç gösterisi yapmaktır. Tam bu toplantının olduğu mekana giriş yaptığında ise, Ramo garson kılığında içeri sızmış bir şekilde onu beklemektedir. Karşılaştıklarında Yavuz, Ramo’ya “Sen bana dokunamazsın, ben dokunulmazım!” dediği anda Ramo, Yavuz’a ateş ederek öldürmüştür.

Ramo 26. bölümde Yavuz karakterini oynayan Yiğit Özşener diziye veda etmiştir.