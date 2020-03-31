Ekranların sevilen dizisi Ramo yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek mi? Salı akşamları Show TV ekranında izleyici ile buluşan Ramo dizisinin başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Cemre Baysel, Görkem Sevindik, Burcu Cavrar, Sacide Taşaner, İdil Fırat, Rüzgar Aksoy, Yıldırım Gücük, ilkay kayku gibi birbirinde usta isimler yer alıyor. Peki Ramo dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek mi?

Corona virüs nedeniyle Ramo dizisinin çekimlerine ara verilmesi nedeniyle dizi yeni bölüm ile ekrana gelmeyecek. Ramo dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Ramo 11. son bölüm özeti

Ramo 11. Bölümünde; Ramo ve Sibel’in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır. Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay’a reddedemeyeceği bir teklif sunar. Ramo ise Süleyman’ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır. En yakınında bir köstebek vardır ve bunu ortaya çıkarmak zorundadır. Ramo köstebeği bulmak için zekice bir plan yapar. Fatoş’un hamileliğine çok sevinen Boz, Fatoş ve Neco’nun boşanma işlemlerini hızlandırmak ister. Neco ile yüzleşen Boz, tuzağa düşer ve Fatoş’un beklenmedik tepkisiyle karşılaşır. Polis tarafından izlenen Ramo için zaman daralmaktadır. Ramo’nun ailesi, sevdikleri, aşkı, mahallesi kısacası her şeyi tehdit altındadır. Etrafı kuşatılan Ramo, sevdiği kadın Sibel’le birlikte bir yola çıkar. Ancak yolun sonunda unutamadığı geçmişleri onları beklemektedir.

Show TV 31 Mart Salı yayın akışı

18.45 - Show Ana Haber

20.00 - Güldür Güldür Show

00.15 - Kıyamete Bir Kala

02.00 - Kıyamete Bir Kala

03.00 - Ramo

05.45 - Kuaförüm Sensin



