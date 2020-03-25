Ramo 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 11. bölüm izle

Ramo dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Ramo'nun 12. yeni bölüm fragmanı 11. bölümün bitmesi üzerine izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. 24 Mart Salı akşamı yayınlanan 11. son bölümde Ramo, Süleyman’ın her adımını önceden haber aldığını anladı. En yakınında bir köstebek olduğunu ve bunu ortaya çıkarmak zorunda olduğunu biliyor veköstebeği bulmak için zekice bir plan yaptı. Fatoş’un hamileliğine çok sevinen Boz, Fatoş ve Neco’nun boşanma işlemlerini hızlandırmak ister. Neco ile yüzleşen Boz, tuzağa düşer ve Fatoş’un beklenmedik tepkisiyle karşılaşır.

Ramo 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo dizisinin 12. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.

Ramo 11. bölüm özeti

Ramo, Süleyman’ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır. En yakınında bir köstebek vardır ve bunu ortaya çıkarmak zorundadır. Ramo köstebeği bulmak için zekice bir plan yapar.

Ramo ve Sibel’in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır.

Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay’a reddedemeyeceği bir teklif sunar.Ramo ise, Süleyman’ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır. En yakınında bir köstebek vardır ve bunu ortaya çıkarmak zorundadır. Ramo köstebeği bulmak için zekice bir plan yapar.

Fatoş’un hamileliğine çok sevinen Boz, Fatoş ve Neco’nun boşanma işlemlerini hızlandırmak ister. Neco ile yüzleşen Boz, tuzağa düşer ve Fatoş’un beklenmedik tepkisiyle karşılaşır.

Ramo dizisi oyuncu kadrosu

Murat Yıldırım – Ramo

Esra Bilgiç – Sibel

İlker Aksum – Hasan

Yiğit Özşener – Yavuz

Görkem Sevindik – Boz

İdil Fırat – Fidan

Cemre Baysel – Fatoş

İlhan Şen – Neco

Rüzgar Aksoy – Halef

İlkay Kayku - Neslihan



