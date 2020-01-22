Ramil Guliyev: Olimpiyatta altın madalya hedefliyorum

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını Antalya'da sürdüren milli atlet Ramil Guliyev, hamileliğinin son günlerini yaşayan eşi Rus atlet olimpiyat ikincisi Ekaterina Zavialova ile birlikte Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Milli atlet Ramil Guliyev, sporcu anne ve babasının yönlendirmesiyle atletizme başladığını anlattı. Jimnastik, yüzme, boks, judo, güreş ve tekvando gibi farklı branşları denedikten sonra 13 yaşında atletizm kariyerine başladığını anlatan Ramil Guliyev, çocukluğunda bilgisayar mühendisi olmayı hayal ettiğini belirtti.

"SPORCU OLMASAYDIM BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLURDUM"

Spor hayatına başladığı ilk günlerde sirkte akrobatlara yardımcı olarak görev yaptığını kaydeden Ramil Guliyev, "Atletizm yapmadan önce farklı işlerde de çalışıyordum. Bilgisayar mühendisi olmak istiyordum. Önemli şirketlerden teklifler aldım. Sporcu olmasaydım bilgisayar mühendisi olurdum. Sporda başarılı olunca atlet olmayı tercih ettim. Sirkte çalıştığım 2 yılda ciddi teklifler almıştım" diye konuştu.

OLİMPİYATTA ALTIN, AVRUPA'DA 2 MADALYA HEDEFİ

Ay yıldızlı formayla ilk katıldığı yarış olan Mersin'deki Akdeniz Oyunları'nda iki gümüş madalya kazandığını ifade eden Ramil Guliyev, sonrasında önemli başarılar elde ettiğini söyledi. 2019 yılının istediği gibi geçmediğini vurgulayan Ramil Guliyev, geçen sene Doha'daki ilk yarışta sıcak hava ve rahatsızlanması sonucu istediği dereceyi yapamadığını, Atletizm Dünya Şampiyonası'nda şanssızlıktan dolayı istediği başarıyı yakalayamadığını söyledi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na çok iyi hazırlandığını belirten Ramil Guliyev, "Doha'daki ilk yarışta hayatımdaki en iyi sezon başlangıcı yarışı yaptım. Bu sene de aynısını yapacağıma inanıyorum. Olimpiyatta altın madalya bekliyorum. Avrupa Şampiyonası'nda da ülkeme 2 madalya getirmek istiyorum" dedi.

"KENDİMLE YARIŞIYORUM"

Atletizmde rakiplerinden çok, her zaman en iyi dereceye odaklandığını aktaran Ramil Guliyev, şunları söyledi:

"Atletizm bireysel bir spor. Biz kendi kendimizle yarışıyoruz. Yarışlarda en iyi derecemi koşsam, benim için yeterli. En iyi dereceyle yarışlarda altın madalya kazanabilirsin. Kendi kendimle savaşmam, yarışmam gerekiyor. O yarışı kazanırsam yeterli olur. Sonrası diğer sporcularla karşılaştırılabilir, derecelerle karşılaştırılır. Yarışlarda önemli olan ilk olmak. Hedeflediğim dereceyi, yarışlarda en iyi formu piste yansıtırsam yeterli olur."

BEBEĞİN ADI AYLİTA

Baba olmasına sayılı günler kaldığını söyleyen Ramil Guliyev, eşi Ekaterina Zavialova ile doğacak kızına 'Aylita' adını vereceklerini belirtti. Baba olacağı için çok mutlu olduğunu kaydeden Ramil Guliyev, "Çok yakın zamanda bebeği göreceğiz. Arkadaşlarım, yakınlarım farklı isim düşünüyor. Doğduktan sonra kucağımıza aldığımızda belirleyeceğiz. Yüzde 99 Aylite olacak" dedi.

DOMATES, ZEYTİN VE DÖNERE AŞERDİ

Ramil Guliyev, eşinin Türk yemeklerini çok sevdiğinden de bahsetti. Eşinin taze domates, zeytin ve döner aşerdiğini, hamilelik döneminde bu gıdaları sık sık canının çektiğini aktaran Ramil Guliyev, "Bir ara taze domates çok yiyordu. Zeytin, döner istiyordu canı. Sporcu olduğumuz için diyetimiz vardı, gece yemek kötü oluyordu. Gece 'Döner istiyorum, getir' durumu olmadı, ama domatesi, zeytini geceleri yiyordu. Canı istediğinde 2-3 kilo taze domates alırdık, geceleri yerdi" diye konuştu.

EKATERİNA'NIN HEDEFİ FENERBAHÇE

Ekaterina Zavialova ise annelik ve spor kariyeri hakkında düşüncelerini paylaştı. Doğum yaptıktan sonra spor hayatını sürdürmek istediğini belirten Ekaterina Zavialova, "Doğum yaptıktan sonra yeniden form tutarak gelecekte Fenerbahçe Spor Kulübü adına yarışmak istiyorum" dedi.

Eşiyle Türkiye'de yaşamayı çok sevdiğini aktaran Ekaterina Zavialova, iklimi ve turizmle anılmasından dolayı Türkiye'yi, Antalya'yı tatil ülkesi gibi gördüğünü söyledi. Türkiye'de spor imkanlarının fazlalığına dikkati çeken Ekaterina Zavialova, "Burada çalışarak çok güzel dereceler yapılabilir. Burada çalışmayı çok istiyorum. İnanıyorum ki burada çalışarak gelecekte daha güzel dereceler kazanabilirim" diye konuştu.

Tolga YILDIRIM- Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)