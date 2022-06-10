Ramil Guliyev: En büyük hedefimiz olimpiyatlar

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından 9.’ su düzenlenen Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Üniversite öğrencilerinin oylamaları ile seçilen medya duayenlerine, ödülleri takdim edildi. Törende Türk Sporuna Değer Katanlar kategorisinde ödül alan milli atlet Ramil Guliyev, bu sene yoğun geçecek yarış maratonları hakkında İHA'ya açıklamalarda bulundu.

Guliyev, "Şu an çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz ama bulduğumuz ilk fırsatta böyle bir organizasyona katılım sağladık. Geçtiğimiz senelerde pandemi sebebiyle ertelenen birçok organizasyondan dolayı bu sene oldukça yoğun geçecek. Bizi bekleyen çok yoğun bir yarış maratonu var. Kulüpler Süper Lig yarışlarımız var. Daha sonrasında Akdeniz şampiyonası, Avrupa şampiyonası, İslam Oyunları ve dünya şampiyonası gibi birbirinden önemli yarışmalar var. İnşallah bu yarışlarda iyi bir şekilde Türkiye’yi temsil edeceğiz. En büyük hedefimiz de olimpiyatlar. İnşallah 2024 olimpiyatlarında en iyi şekilde yarışıp en üst dereceyi orada elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İHA