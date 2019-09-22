Rami’den şanssız siftah!

İlk kez Fenerbahçe formasyla ilk 11’de sahaya çıkan tecrübeli savunmacı, Ankaragücü karşısında yaptığı hatayla takımını gol yemesine sebep oldu. Topu savunmadan çıkarmaya çalışırken rakibine teslim eden Rami, daha sonra pozisyonu kovalayamadı. Topu süren Orgill’e, partneri Zanka da yetişemeyince, Jamaikalı yıldız bu hatayı affetmedi ve takımını öne geçirdi. Ersun hoca, kötü performansı nedeniyle devre arasında Rami’yi oyundan aldı ve yerine tıpkı son haftalarda olduğu gibi Jailson’u sahaya sürdü.