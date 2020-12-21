Rami: Türkiye’nin en iyisiydim!

Tecrübeli savunmacı, geçen sezon yaklaşık 7 ay süren Adil Rami, Fransa’da Telefoot’a açıklamalarda bulundu. Tecrübeli savunmacı, geçen sezon yaklaşık 7 ay süren Fenerbahçe macerasıyla ilgili olarak, “Oynatılmamamın tek sebebi Marsilya cephesinden gelen suçlamalardı. Ersun Yanal’a ‘Türkiye’nin en iyi defansıyım, beni oynat’ dedim. O da benim en iyisi olduğumu kabul etti ama oynatmadı. Bunun nedenini de açıklayamadı” diye konuştu. Rami, futbol hayatını Portekiz’in Boavista takımında sürdürüyor.

Bulut’un halası vefat etti

Erol Bulut, dün aldığı üzücü bir haberle yıkıldı. Bulut’un çok yakın olduğu halası Emine Erdoğan hayatını kaybetti. 45 yaşındaki teknik adam, Başakşehir maçının hazırlıkları başladığı için halasının dün yapılan cenaze törenine katılamadı. FANATİK olarak Erdoğan’a Allah’tan rahmet, Erol Bulut, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.