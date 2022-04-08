Ramazanda egzersiz nasıl yapılır?

Çoğu kişinin yaşam tarzlarından biri de egzersizdir. Ramazan ayının gelmesiyle birçok kişinin aklına takılan konulardan biri de ramazanda egzersiz yapabilir miyim oluyor işte Fizyoterapist Necdet Döner detaylarıyla beraber açıklıyor.

Ramazan ayında beslenme değişikliği ile beraber egzersizlerde de küçük değişiklikler yapmak gerekir. Normalde yoğun ağırlıklı antrenman yapan biriyseniz bunu ramazan ayında iftardan sonra olarak ve ağırlıkları azaltmanız gerekir. Karaciğerde ve kaslarda depolanan glikojeni vücut tekrardan yerine koyması gerekir. Gündüz saatlerinde yaptığınız egzersizleri iftardan sonra olarak değiştirmek en doğrusu olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarına maruz kalmanız ve egzersiz sırasında kolayca terlemeniz vücudu dehidrasyona uğratır ve vücudunuz zorlanır. Ramazanda en iyi egzersiz saati iftardan 2 saat sonra olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Fizyoterapist Necdet Döner, egzersizleri yüksek yoğunluklu olarak değil de aerobik tarzda egzersiz yapmanın daha doğru olduğunu vurguluyor.

Ramazanda ne tür egzersizler yapılabilir?

Ramazanda yapılacak egzersizler yoğun egzersizler olmamalı daha çok aerobik tarzda egzersizler yapılmalı. Ramazanda yapılabilecek en iyi egzersizleri sırayalacak olursak;

-Vücut ağırlığı ile yapacağınız kalistenik egzersizler (plank hareketi gibi)

-Hafif tempolu yürüyüş

-Bisiklet sürme

-Yoga ve pilatesi tercih edebilirsiniz.

Egzersizin çeşidi ve süresine dikkat etmeniz gerekir. Az önce de bahsettiğimiz gibi iftardan 2 saat sonra düşük tempoda 30 dakika yürüyüş yapabilirsiniz.

İftardan önce egzersiz yapılır mı?

Vücudun aç ve susuz olması kişide isteksizlik ve performans yetersizliği görülebilir. Özellikle kaslardaki glikojen depoların boşalıp dolmasının egzersiz sırasında oluşan fizyolojik cevaplar ileriye götürebilmektedir. İnsanlarda glikojen depolarının azalması sonucu egzersiz sırasında piruvat oksidasyonunun azalması kaslardaki protein yıkımı ve bazı metabolik değişikliklerin oluştuğu bilinmelidir. Bu da kişide sempatik sistemin aktive olması ve kişide daha fazla strese maruz kalmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda kan şekerinin düşmesi ve tansiyonun düşebileceğini de unutmayalım. Bu bağlamda ramazanda yapılacak egzersizin en ideal aralığı iftardan birkaç saat sonra olanıdır.