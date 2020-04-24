11 ayın sultanı Ramazan'ın başladığı şu günlerde "Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL?" sorularının cevapları belli olmuştu. Hem sahur hem de iftar sofralarının baş tacı olan ramazan pidesi, geçen yıl 2,5 liradan satılmıştı. Fırıncılar, ramazanda iftar sofralarının gözdesi olan pide için hazırlıklarını tamamladı. Bilindiği üzere 2019 yılında İstanbul'da 350 gr olarak üretilen pide fiyatı 3 TL, Ankara'da 300 gr olarak üretilen pide 2,5 TL olmak üzere tüketicilere sunulmuştu.

Ramazan genelgesine göre, “İftar saati ve hemen öncesi oluşabilecek pide kuyruklarının meydana getireceği yoğunluk, covid-19 salgın riskini artıracağından fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak.”

Pide fiyatları ne kadar, kaç TL?

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştükten sonra 2020 yılının pide fiyatlarını açıkladı. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, "İstanbul’un tamamında bu fiyat tarifesi geçerli olacak. Halkımızı düşünerek fiyatta bir değişikliğe gidilmedi. Vatandaşlarımız pide kuyruklarında sosyal mesafeye dikkat etsin" dedi.

Gramaja göre pide fiyatları şöyle:

- 300 gr kombine tünel pide: 2,5 TL

- 350 gr sade pide: 3 TL

- 350 gr. yumurtalı susamlı pide: 3,50 TL

- 400 gr özel tırnaklı pide: 4,00 TL

- 500 gr sade pide: 4,50 TL

- 1000 gr sade pide: 9,00 TL

Ramazan ayında pide satışı yapılacak mı?

Ramazan genelgesine göre, “İftar saati ve hemen öncesi oluşabilecek pide kuyruklarının meydana getireceği yoğunluk, covid-19 salgın riskini artıracağından fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak.”

2020 Ramazan iftar çadırları olacak mı?

Genelgeye göre bu yıl Ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe, iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.