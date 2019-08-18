Ramazan Kurşunlu: Deplasmanda nasıl kazanılır gösterdik!

- TFF 1'inci Lig'in yeni temsilcisi Menemenspor, tarihinde ilk kez yer aldığı ligdeki ilk maçında deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlama sevinci yaşadı. Geçen sezon 2'nci Lig'de Bandırmaspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Ramazan Kurşunlu da 1'inci Lig'deki ilk sınavından zaferle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde Alberk, Murat Elkatmış, Murat Erdemir, Semih, Tayfun ve Mustafa kariyerlerinde ilk defa 1'inci Lig'de boy gösterdi.

Süper Lig deneyimi olan Taşkın, 1'inci Lig'deki ilk maçında rakip fileleri sarsarken, yabancı oyuncular Diakate ve kaleci Selmani de ilk kez 1'inci Lig'in havasını soludu. Ligin iddialı takımlarından Giresunspor karşısında sürpriz bir galibiyete imza atan Menemenspor, yenilenen kadrosuyla kolay lokma olmayacağını gösterdi. 24.6 yaş ortalamasıyla mücadele eden İzmir temsilcisinde genç oyuncuların performansları teknik heyetin yüzünü güldürdü.

SAĞ BEKE CANBERK GELİYOR

Menemenspor, geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen sağ bek Canberk Aydın'la prensip anlaşmasına vardı. 25 yaşındaki savunmacının pazartesi günü resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Samsunspor'da profesyonel olup Kayserispor ve Denizlispor kulüplerinde top koşturan Canberk, geçen sezon Başkent ekibinde 5 kupa maçında görev aldı. Öte yandan sağ kanat Barış Bozdilki ve ön libero Fatih Cerlek'le yollar ayrıldı.

RAMAZAN KURŞUNLU: NASIL KAZANILIR GÖSTERDİK

Menemenspor Teknik Direktörü Ramazan Kurşunlu, Giresun galibiyeti sonrası nasıl kazanılacağını gösterdiklerini söyledi. Kurşunlu, "Deplasmanda maç nasıl oynanır ve nasıl galip gelinir bunu sahada herkese 3 puanı hanemize yazdırarak gösterdik. Sahada topun arkasına geçip, takım boyunu kısa tutarak hızlı hücumlarla pozisyonlar bulan bir Menemenspor vardı. Bunun sonucunda da rakibimizi yaptığımız preslerle bunaltıp onları hatalara sürükleyerek gollerimizi bulduk. Rakibin bizi kutlamak yerine sitem etmesi bizleri son derece üzdü. Ben bunu çaresizlikten yapılmış hareket olarak yorumluyorum" dedi.

DHA