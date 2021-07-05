Ramazan Demirci Hentbol Turnuvası başladı

Engin ANAK/ALANYA, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Alanya Belediyesi ve Türkiye Hentbol Federasyonu'nun iş birliğinde düzenlenen 26. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası 48 takımdan 650 sporcunun katılımıyla başladı.

Turnuva için 48 takımdan 650 sporcu, 24 hakem, 10 gözlemci ve sporcu yakınları ile birlikte 1000'e yakın kişi Alanya'da buluştu. Milli Egemenlik Stadı'nda 6 kortta düzenlenen turnuvanın ilk gününde sporcular kıyasıya mücadele etti.

9 Temmuz Cuma gününe kadar devam edecek olan müsabakalarda her gün sabah 09.00-12.00 seansları ve akşam 17.00- 21.00 seansları olacak. Turnuva, 9 Temmuz Cuma günü saat 11.30'da ödül töreniyle sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Turnuvadan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)