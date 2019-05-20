Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

2019 yılı Ramazan Ayı’nın ortasına gelindi. Ramazan’ın bitmesine kısa bir süre kala gözler bayram tarihine gelindi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2019 dini günler takviminde Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün sürecek? İşte, 2019 Ramazan Bayramı tarihi…

Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı, Hicri Takvim’in 10. Ayı Şevval ayının ilk üç gününde kutlanıyor. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle bayram tarihi bir önceki yıla göre on gün geriye geliyor. Yani geçtiğimiz yıl 15 – 16 – 17 Haziran tarihinde kutlanan Ramazan Bayramı bu yıl 4 – 5 – 6 Haziran’da kutlanacak.

Ramazan Bayramı ile merak edilen diğer bir dini bayramımıza ise Kurban Bayramı… Kurban Bayramı ise Zilhicce Ayı ki Hicri Takvim’in son ayıdır, 10, 11, 12 ve 13. günlerinde kutlanmaktadır. Miladi Takvime göre ise 2019 Kurban Bayramı 11, 12, 13, e 14 Ağustos günleri kutlanacaktır.

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı tatil fırsatlarını kaçırmak istemeyenler; Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Normal şartlarda Ramazan Bayramı tatili bu yıl 3 Haziran öğleden sonra (Arefe günü – Yarım gün) başlayıp Perşembe günü sona erecekti. Yani Cuma günü iş başı yapılacaktı. Ancak Cumhurbaşkanlığı kararı ile 3 Haziran Pazartesi günü (Arefe) günü ve 7 Haziran Cuma günü resmi izin ilan edildi. Böylelikle hafta sonlarının da birleşmesiyle birlikte 2019 Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkmış oldu.

Bayram tatili için otobüs biletleri tükendi

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının otobüs firmalarındaki hareketliliği artırdığını belirtti. Bayram tatili dolayısıyla yolculukların 29 Mayıs itibarıyla yoğunlaşacağına dikkati çeken Yıldırım, bu döneme ilişkin biletlerin tükendiğini söyledi.

Özellikle tatil yörelerine otobüs biletlerinin gidiş dönüş alınması önerisinde bulunan Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının şehirler arası otobüs firmalarına, Ramazan Bayramı tatil süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni vermesiyle 10 bin ek sefer konulacağını bildirdi.

2019 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı



