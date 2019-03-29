Ramazan bayramı ne zaman, Oruç ne zaman başlıyor?
Üç ayların sonuncusu ve 11 ayın sultanı Ramazan heyecanla bekleniyor. Vatandaşlarda Ramazan Bayramı ne zaman? 2019 Ramazan başlangıcı tarihi, Ramazayan ayı başlangıç tarihi gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte Ramazan ayı, oruç ve resmi tatillerle alakalı tüm detaylar burada...
2019 yılı dini günler takviminde en çok aratılanlar arasında Ramazan Bayramı ve Ramazan ayı bulunuyor. Özellikle üç ayların ortalarına geldiğimiz şu günlerde imsak ve iftar saatleri merak ediliyor. Peki; Ramazan 2019 ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan iftar ve imsak saatleri…
Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Normal şartlarda Ramazan Bayramı’nın 3 günü ve Arefe günü yarım gün resmi tatildir. Ancak bu yıl Ramazan Bayramı’nın birinci günü Salıya denk geliyor. Pazartesi de arefe günü olduğu için yarım gün. Eğer Pazartesi ve Cuma günleri tam gün izin ilan edilirse hafta sonları da eklendiğinde Ramazan Bayramı tatili 9 günce çıkacak. Ama hemen belirtelim ki bu yönde henüz alınmış resmi karar bulunmuyor.
Ramazan Bayramı ne zaman?
Hicri takvimde Ramazan Ayı’nın ardından ise gelen Şevval Ayı’nın ilk 3 günü ise Ramazan Bayramı olarak kutlanmaktadır. Peki; 2019 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı 4 Haziran günü başlayacak.
Ramazan Bayramı birinci gün: 4 Haziran Salı
Ramazan Bayramı ikinci gün: 5 Haziran Çarşamba
Ramazan Bayrımı üçüncü gün: 6 Haziran Perşembe
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
Normal şartlarda Ramazan Bayramı’nın 3 günü ve Arefe günü yarım gün resmi tatildir. Ancak bu yıl Ramazan Bayramı’nın birinci günü Salıya denk geliyor. Pazartesi de arefe günü olduğu için yarım gün. Eğer Pazartesi ve Cuma günleri tam gün izin ilan edilirse hafta sonları da eklendiğinde Ramazan Bayramı tatili 9 günce çıkacak. Ama hemen belirtelim ki bu yönde henüz alınmış resmi karar bulunmuyor.
KURBAN BAYRAMI VE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi
04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)
05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)
06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)
10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)
2019 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı
23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü
30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı
28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi
29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı