Ramazan bayramı ne zaman, Oruç ne zaman başlıyor?

2019 yılı dini günler takviminde en çok aratılanlar arasında Ramazan Bayramı ve Ramazan ayı bulunuyor. Özellikle üç ayların ortalarına geldiğimiz şu günlerde imsak ve iftar saatleri merak ediliyor. Peki; Ramazan 2019 ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan iftar ve imsak saatleri…

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Normal şartlarda Ramazan Bayramı’nın 3 günü ve Arefe günü yarım gün resmi tatildir. Ancak bu yıl Ramazan Bayramı’nın birinci günü Salıya denk geliyor. Pazartesi de arefe günü olduğu için yarım gün. Eğer Pazartesi ve Cuma günleri tam gün izin ilan edilirse hafta sonları da eklendiğinde Ramazan Bayramı tatili 9 günce çıkacak. Ama hemen belirtelim ki bu yönde henüz alınmış resmi karar bulunmuyor.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Hicri takvimde Ramazan Ayı’nın ardından ise gelen Şevval Ayı’nın ilk 3 günü ise Ramazan Bayramı olarak kutlanmaktadır. Peki; 2019 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı 4 Haziran günü başlayacak.

Ramazan Bayramı birinci gün: 4 Haziran Salı

Ramazan Bayramı ikinci gün: 5 Haziran Çarşamba

Ramazan Bayrımı üçüncü gün: 6 Haziran Perşembe

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Normal şartlarda Ramazan Bayramı’nın 3 günü ve Arefe günü yarım gün resmi tatildir. Ancak bu yıl Ramazan Bayramı’nın birinci günü Salıya denk geliyor. Pazartesi de arefe günü olduğu için yarım gün. Eğer Pazartesi ve Cuma günleri tam gün izin ilan edilirse hafta sonları da eklendiğinde Ramazan Bayramı tatili 9 günce çıkacak. Ama hemen belirtelim ki bu yönde henüz alınmış resmi karar bulunmuyor.

KURBAN BAYRAMI VE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

2019 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı



