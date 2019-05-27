Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken Ramazan Bayramı'na da artık az bir süre kaldı. Mübarek ayın ardından Ramazan Bayramı heyecanı yaşanacak. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtildi. Böylece Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkmış oldu.

Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor?

Ramazan Bayramı arefesi 3 Haziran Pazartesi gününe geliyor. 4-5-6 Haziran Ramazan Bayramı olacak.

Bayram ne zaman başlayacak?

Bayram tatilinin ilk gününü ve toplamda kaç gün süreceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detaylara odaklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini takvime göre Ramazan Bayramı'nın arefe günü 3 Haziran Pazartesi gününe denk gelecek. 4-5-6 Haziran tarihleri ise Ramazan Bayramı olarak idrak edilecek.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre ise Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacak.

Özel sektör çalışanları ise dilerlerse, -şayet hafta sonu çalışma zorunlulukları yoksa- 3 Haziran Pazartesi günü (yarım gün) ve 7 Haziran Cuma günü köprü izin alarak tatillerini 9 güne çıkarılmasına imkan sağlayabilecek.

Bayram tatili 9 gün oldu!

Açıklamada yer alan, Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısında şu ifadelere yer verildi:

“Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir.”