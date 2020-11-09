Bonservisinin bulunduğu Huddersfield'den ülkesi ekiplerinden Pyramids'e transfer olan Mısırlı oyuncu Ramadan Sobhi'nin Başakşehir'den aldığı teklifi reddettiği açıklandı. Africa Top Sports'ta yer alan habere göre Sobhi'nin eski menajeri Nader Shawky, Avrupa'da kalabilmesi adına ona bir teklif getirdiğini belirtti.

Geçtiğimiz sezonu El Ahly'de kiralık olarak geçiren Sobhi, Pyramids'e transfer olarak Mısır'da kalmayı seçti. Fakat bunun öncesinde Nader Shawky, "İstanbul Başakşehir'den onun için yılda 1.3 milyon Dolar artı 500 bin bonus içeren bir teklif aldım. Bu onun için Avrupa'da iyi bir teklifti ama kabul etmedi ve direkt teklifi reddetti" ifadelerini kullandı.

2016'da El Ahly'den 5 milyon Euro karşılığında Stoke'a transfer olan Sobhi, 2018'de ise 6.5 milyon Euro karşılığında Huddersfield'e gitmişti. 23 yaşındaki sol açık, Mısır Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alıyor.