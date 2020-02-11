Ralli sezonu Sarıkamış’ta karlar üzerinde açılıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eksi36 Spor Kulübü tarafından Kars Valiliği himayesinde, Sarıkamış Kayı Resort Otel sponsorluğunda düzenlenecek organizasyon, 29 Şubat-1 Mart tarihlerinde Kars’ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilecek.

Yarış, 29 Şubat Cumartesi günü saat 11.15’te Kars Valiliği önündeki seremoniyle başlayacak. Soğuksu, Köşk ve Şehitler özel etapları geçildikten sonra saat 16.00’da Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yer alan Kristal Seyirci özel etabıyla ilk gün tamamlanacak.

Saat 08.30’da başlayacak rallinin ikinci gününde Soğuksu, Köşk, Şehitler etaplarında mücadele edecek ekipler, sezonun ilk yarışını saat 13.00’te Kayı Resort Otel önündeki finiş podyumunda noktalayacak.

Toplam uzunluğu 263 kilometre olan kar ve buz zeminli parkurda koşulacak rallinin servis alanı Sarıkamış Ayyıldız Anıtı önünde oluşturulacak. Ralli merkezi ise Sarıkamış Kayı Resort Otel olacak.

AA