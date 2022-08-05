Ralli pilotu Efe Ünver: Küçük yaşlarda özeniyordum, şimdi yarışlardayım!

Ralli pilotu Efe Ünver kendisini geliştirmek için yoğun mesai harcıyor. Ünver'e en büyük desteği de Co Pilotu Bahadır Gücünmez veriyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapılan ralli yarışlarına katılan ve 4 kez Türkiye ralli şampiyonu, 1 kere Doğu Avrupa ralli şampiyonu, 1 kere de Avrupa ralli şampiyonu olan Gücenmez tüm deneyimlerini Ünver'e aktarmaya çalışıyor.

'Eskişehir Rallisi çok özel deneyimdi'

Efe Ünver de Bahadır Gücenmez'in kendisi için büyük bir şans olduğunu söylerken, "Küçüklüğümden beri arabalara ilgim vardı. Bu ilgimi profesyonelleştirmem gerektiğini düşündüm. 2021 yılında ralli pilotluğu için önemli çalışmalarda bulundum. İlk olarak Tok Sport Wrt ile ralli yarışmalarına katıldım. Ardından 2022 sezonunda Cartrol Ford Team ile anlaşarak Ford Fiesta rally pilotu olarak çalışmalarda bulundum. Halihazırda çalışmalarımı bu alanda sürdürüyor, çeşitli yarışmalara katılıyorum. Ralli pilotluğu, macera tutkumu perçinleyen çok özel bir alan. Kendimi bu alanda geliştirebilmek için farklı yarışmalar içerisinde yer alıyorum. Eskişehir rallisinde ilk 10’a girdim. Bu ise benim için çok özel bir deneyimdi" dedi.

'2. ve 3.'lüklerim de var'

Türkiye çapında da ralli şampiyonalarına katıldığını belirten Efe Ünver, "Türkiye çapında pek çok ralli şampiyonası düzenleniyor. Kocaeli Rallisi, Ege Rallisi, BTSO Yeşil Bursa Rallisi bunlardan birkaçı. Türkiye ralli şampiyonalarında 2 ve 3.lük gibi çok önemli derecelerin sahibi oldum. Çalışmalarımı bu alanda sürdüreceğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Benim için ralli pilotluğu bir yarıştan çok daha fazlası" ifadelerini kullandı.