İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın geçici teknik direktörü Ralf Rangnick, yarın Liverpool ile oynayacakları maç öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Ralf Rangnick, trafik kazası geçiren Bruno Fernandes'in maçta forma giyip giyemeyeceği ile alakalı olarak, "Kaza Carrington yolunda oldu. Ama bildiğim kadarıyla kimse yaralanmadı. Takımla antrenman yaptı ve iyiydi. Bu yüzden onun da yarın için sahada olacağını düşünüyorum." dedi.

Jürgen Klopp'a övgüler

Jurgen Klopp'a Liverpool'da takımı kurması için zaman verildiği ve Manchester United'a da böyle bir sistemin gerekip gerekmediğine yönelik soruya ise Alman çalıştırıcı, "Sanırım bunu daha önce konuşmuştuk ve çalıştığı diğer kulüplerde de durum aynıydı. Borussia Dortmund'a gittiğinde ve hatta antrenörlük kariyerine Mainz'de başladığında. Kulüpleri geliştirdi ve sadece takımı değil, tüm kulübü başka bir seviyeye yükseltti. Modern yönetimin anlamı budur. O şüphesiz sadece şimdi değil, son birkaç yıldır da en iyi teknik direktör değilse de en iyilerden biri. Dediğim gibi, bu bir rol model olmalı mı bilmiyorum ama yine de son altı yılda orada yaşananlar tesadüf değil." sözleri ile cevap verdi.

"4. sıra için yarışıyoruz"

Liverpool çok yoğun bir dönemden geçmesi ve bunun maça etkisinin etkisi ile ilgili olarak Rangnick, "Bu bize bağlı. Kesinlikle oraya gidip üç puanı almaya çalışacağız. Bütün mesele bu ve onların içinde bulundukları durumla ilgili değil. Geçen hafta sonu aldığımız sonuçlardan sonra hala 4. sıra için yarışıyoruz ama o yarışta kalabilmek için yarından itibaren hemen hemen her maçı kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.







