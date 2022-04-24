Ralf Rangnick: Oyuncuların iyi anlaştığını söyleyemem

Manchester United’daki takım içindeki ilişkilerle ilgili büyük sorunlar olduğuyla ilgili uzun süredir olan dedikodular hakkında Ralf Rangnick sessizliğini bozdu.

‘’Açıkçası bugünkü gibi maçlarda veya Liverpool ve Everton’a kaybettiğimiz maçlar gibi maçlarda soyunma odasında büyük hayal kırıklığı olduğu kesin. Bu normal ve eğer bu durum farklı olsaydı bir sorundan bahsedebilirdik. Bütün oyuncular birbirine makul davranıyor ancak birbirleriyle iyi anlaştıklarını söyleyemem. Yine de soyunma odasındaki atmosferle ilgili bir sorun görmüyorum.’’

Manchester United’da Cristiano Ronaldo ve Harry Maguire arasında liderlik konusunda çıkan sorunların yanı sıra yine Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes arasında da sorunlar olduğu gibi iddialar İngiliz basınında kendine fazlaca yer buluyor.