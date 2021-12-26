Ole Gunnar Solskjaer dönemi sonrası sezon sonuna kadar geçici teknik direktör olarak Manchester United'da görev yapacak olan Ralf Rangnick takımın geleceğini genç yeteneklere teslim etmeyi planlıyor.

The Sun'da yer alan habere göre Rangnick, Manchester United'ın gelecekteki başarısında büyük rol oynayabileceğine inandığı 4 genç Alman yıldızın takıma transferini planlıyor.

Alman teknik adamın listesinin başında Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz bulunuyor. Hali hazırda Avrupa devlerinin yakından takip ettiği Wirtz, 21 maçta 8 gol ve 11 asist ile sezona oldukça iyi bir başlangıç yapmış durumda. 18 yaşındaki genç futbolcu her ne kadar Almanya'da kendini geliştirme isteğinin olduğunu belirtmiş olsa da Rangnick, ona United'da şans vermeyi düşünüyor.

Ralf Rangnick'in listesinde yer alan diğer isimler ise Borussia Mönchengladbach forması giyen Luca Netz, Austria Wien'de kiralık olarak forma giyen Eric Martel ve Bochum'da oynayan, ismi Chelsea ile de anılan Armel Bella-Kotchap.

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