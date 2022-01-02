Manchester United'ın teknik direktörü Ralf Rangnick, adı Barcelona ile anılan golcü futbolcu Edinson Cavani'nin takımdaki geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Wolverhampton Wanderers ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Ralf Rangnick, Cavani ile ilgili olarak, "Ona ilk günden beri son derece önemli bir oyuncu olduğunu söyledim, muhtemelen bir forvet olarak takımda kaleye sırtı dönük oynayabilecek tek kişi o. Dediğim gibi, profesyonelliği ve iş ahlakı inanılmaz. Ona sezon sonuna kadar kalmasını istediğimi söyledim ve o da bunu biliyor. "Ona ne kadar değer verdiğimi ve ona ne kadar saygı duyduğumu da biliyor. Edi ile konuştuk ve gitmesine kesinlikle izin vermeyeceğimi biliyor." sözlerini dile getirdi.

34 yaşındaki Uruguaylı yıldız bu sezon Kırmızı Şeytanlar ile 10 maça çıktı ve 2 gol atmayı başardı.















