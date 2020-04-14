Rakitic öfkeli: Patates değilim!

Yönetimdeki sıkıntılarla çalkalanan Barcelona’da devre arasında takımdan gönderileceği konuşulan Ivan Rakitic, İspanya’nın El Mundo Deportivo Gazetesi’ne konuştu. 2021 yılında bitecek sözleşmesinin uzatılmaması sonrası Katalan devinin kadrosunda düşünülmediği öne sürülen Rakitic, “Ben istediğiniz her şeyi yapacak bir patates çuvalı değilim. Geleceğime kendim karar vereceğim. Değerli hissedeceğim bir yerde olmak istiyorum. Eğer o yer burasıysa harika, değilse benim seçtiğim bir yer olacak. Barcelona’ya gelmeden önce Sevilla’daydım ve orası benim ailem gibi. Kulüp ve şehri hâlâ çok seviyorum. Herkeste benim numaram var ama henüz aramadılar” açıklamasını yaptı.

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı Juventus, İnter, PSG ve Manchester United’la da anılıyor. Rakitic'in sözleşmesi gelecek sezon bitiyor.



