A Milli Futbol Takımımız'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki rakipleri belli oldu.

Buna göre Ay-yıldızlılar Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile aynı grupta mücadele edecek.

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RAKİPLERİMİZİ TANIYALIM

Hırvatistan: FIFA Dünya Sıralaması'nda 12. sırada yer alan Hırvatistan, Fransa'da oynanan Dünya Kupası'nda finale kadar yükselme başarısı göstermişti. 1998 Dünya Kupası'nda üçüncü olan Hırvatistan kadrosunda önemli yıldızları barındırıyor.

Yıldız oyuncular: Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Mario Pasalic, Luka Modric.

Galler: Son yıllarda yıldızı yükselen Galler, FIFA Dünya Sıralaması'nda 19. sırada yer alıyor. Galler ile Euro 2020'de karşı karşıya gelmiş ve 2-0 mağlup olmuştuk.

Yıldız oyuncular: Gareth Bale, Brennan Johnson, Daniel James, Neco Williams, Ethan Ampadu.

Ermenistan: FIFA Dünya Sıralaması'nda 93. sırada yer alan Ermenistan ile en son 2010 Dünya Kupası Elemeleri Grup maçında karşı karşıya gelmiştik. Bursa'da oynanan mücadeleyi Ay-yıldız ekibimiz 2-0 kazanmıştı.

Yıldız oyuncular: Eduard Spertsyan, Lucas Zelarayan, Tigran Barseghyan.





Letonya: FIFA Dünya Sıralaması'nda 134. sırada yer alan Letonya ile iyi anılarımız yok. Euro 2004'e gitmek için play-off turuna kalan A Milli Takımımız, kuranın en güçsüz ekiplerinden biri olarak gösterilen Letonya ile eşleşmişti.

Herkesin turdan emin olduğu kurada Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız rakibine, deplasmanda 1-0 mağlup olduğu rövanş maçında 2-2 berabere kalarak elenmişti.

Yıldız oyuncular: Raimond Krollis, Vladislavs Gutkovskis, Andrejs Ciganiks, Kaspars Dubra.

FİNAL BERLİN'DE

53 ülkenin katılacağı ve 10 grubun yer alacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 10 grubun 7'sinde 5, 3'ünde ise 6 takım bulunuyor. Grup müsabakaları 23-25 Mart 2023'te başlayacak ve 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla sona erecek.

Organizasyonda grup liderleri ve ikinciler, isimlerini finallere yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise play-off maçlarının ardından belli olacak. 4 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihlerinde 10 şehirde gerçekleştirilecek 2024 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nin açılış maçı, Münih'te bulunan Allianz Arena'da; final karşılaşması ise Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.