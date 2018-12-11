Rakiplerden Fenerbahçe ayarı

Süper Lig’de düşme hattından uzak kalmak isteyen takımlar, ara transfer çalışmaları için hiç olmadığı kadar ince eleyip sık dokuyor.

Bunun en önemli nedeni, tarihinde belki de ilk kez Fenerbahçe’nin de bu bölgede olması.

İşte alt tarafta son durum...

Akhisar forvet alacak

Cihat Arslan’ın ekibi, Avrupa Ligi nedeniyle zorlandı. Seleznov’la yolları ayıracak olan Akhisar, en az bir forvet transferi yapacak. Bir takviye ise stoper bölgesine olacak.

Alanya yapılanıyor

Akdeniz ekibi, teknik direktörlüğe Sergen Yalçın’ı getirerek yeni bir hava yakaladı. Şimdi yapılacak transferlerle yeniden yapılanma sürecine girilecek

Erzurum’da imza yağmuru

Mehmet Özdilek sonrası Erzurum da toparlandı. Doğu temsilcisi, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Forvet Welliton’u bitiren Erzurum, 5 imza daha attırmak istiyor.

Kayseri’nin kozu Karaman

Sarı-Kırmızılı ekip, ligde kalma savaşında uzman hocalardan Hikmet Karaman’a güveniyor. Kayseri transferde ise kadro derinliğini artırma yoluna gidecek.

Rizespor çıldırdı

Galatasaray’dan aldığı puanla moral bulan Karadeniz ekibi, Okan Buruk’un raporu sonrası ocak ayında tam 7 transfer yapmayı planlıyor.