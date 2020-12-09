Grubumuzun favorisi Hollanda’nın teknik direktörü Frank de Boer, “Türkiye güçlü ve yeni yetenekleriyle tam bir futbol ülkesi” dedi. Diğer güçlü rakibimiz Norveç’te de Solbakken, “Türkiye, değişkenlik gösteren bir takım” diye konuştu.

‘Seyircisiz isterim’

Holanda Teknik Dİrektörü Frank de Boer: Kuradan ‘Ölüm Grubu’ diye bir grup çıkmadı. Her grupta 1. Torba takımları favorim. Elbette Türkiye ve Norveç’i bir kenara atamayız. Türkiye, çok güçlü ve yeni yetenekleriyle tam bir futbol ülkesi. Norveç deyince ise ilk aklıma Haaland ve Ödegaard geliyor. Karadağ ve Letonya da iyi organize olan takımlar. Türkiye’ye karşı deplasmanda seyircisiz zamanda, Norveç’le de Mart ayında oynamak isterim. Bu bizim için avantaj olabilir. Grupta İsviçre ve Rusya gibi ülkeler olmadığı için memnunum.

‘Bence iyi bir grup’

Norveç Teknik Dİrektörü Stale Solbakken: İlk torbadan Hollanda ya da Danimarka’yı istemiştim. İyi bir grup olduğunu düşünüyorum. Daha iyisi ya da kötüsü de olabilirdi ama ben memnunum. Belki ilk torbadan Hırvatistan ya da Danimarka gelse daha iyi olurdu. Hollanda elbette en zor takım. Türkiye ise sürekli değişkenlik gösteren bir takım. Letonya ve Karadağ da zorlu rakipler. Heyecanlı bir grup olacak ve en güçlüsü bence Hollanda.

‘En zorlarından biri’

Karadağ Teknik Dİrektörü Faruk Hadzibegic: Bazı kolay gruplar var ama bizimki en zorlarından biri. Grubumuzda Hollanda, Türkiye ve Norveç favori. Ancak biz elimizden gelenin en iyisini sahada yapmaya çalışacağız. Gruptaki 5 rakibimizin de farklı stilleri ve farklı futbol tarzları var. Uluslar Ligi’ndeki iyi performansımızı baz alarak, grupta iyi işler yapacağımız konusunda umutluyum. Elbette kolay olmayacak ama her zaman umudumuz var.

‘Tarihsel açıdan tuhaf’

Letonta Teknik Direktörü Dainis Kazakevics: Rekabet düzeyi çok yüksek bir gruptayız. Rakipler hem takım olarak hem de bireysel anlamda çok güçlü. Amacımız, her maçta en iyisini yapmak ve taraftarlarımızı oyunumuzla mutlu etmek olacak. En yakından tanıdığımız takım, EURO 2004 öncesi baraj maçında elediğimiz Türkiye. Onlar için tarihsel açıdan tuhaf bir rakibiz ve resmi maçlarda Türkiye’ye hiç kaybetmedik. Bu geleneği sürdürmek istiyoruz.

‘Bizim için çok değerli’

Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Ribas: Tartışmasız en zor gruplardan birindeyiz. Zor olacağı kesin ama kendimizi kanıtlamamız için de bunun bizim adımıza önemli bir fırsat olduğuna şüphe yok. Milli Takım olarak büyümeye ve gelişmeye çalıştığımız bir dönemdeyiz. Büyük takımlara karşı oynamak, oyuncularım açısından çok değerli olacak. Dünyanın en iyi oyuncularına karşı sıkı çalışarak, kendimizi göstermeyi amaçlıyoruz.