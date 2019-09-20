Rakip Fenerbahçe, hedef Galatasaray

Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında yarın Ankaragücü’nü konuk edecek. Sarı-Lacivertliler’de bu maçla ilgili hazırlıklar sürerken, Ersun Yanal bir yandan da önümüzdeki hafta Türk Telekom Stadı’nda oynanacak derbiyi düşünüyor. Yanal, yarınki mücadelede sahaya süreceği 11’i belirlerken, Galatasaray mücadelesini de ön planda tutacak.

İsla son bölümde

Ersun Yanal özellikle sakatlığı bulunan oyuncular konusunda derbiyi ön planda tutuyor. Mauricio İsla ve Victor Moses, dünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Bu ikiliden özellikle İsla’nın derbiye en hazır halde çıkması için Ankaragücü karşısında 11’de süre alması beklenmiyor. Şilili’nin, karşılaşmanın son bölümlerinde oynama ihtimali var.

Emre dinlenebilir

Hasan Ali Kaldırım ve Emre Belözoğlu ise dünkü antrenmanda kendileri için hazırlanan özel programı uyguladı. Hasan Ali’nin yarın oynaması zaten beklenmiyor. Ersun Yanal’ın, katan Emre’yi de Ankaragücü karşısında dinlendirip derbiye saklayacağı öğrenildi.

Fener’de keyifler yerinde

Sarı-Lacivertliler’de Alanya yenilgisinin yaraları sarıldı. Futbolcular, Ankaragücü maçının hazırlıklarını son derece keyifli bir şekilde sürdürüyor. Dün yapılan antrenmanda iki gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. 3 takım halinde oynanan dar alanda çift kale maçların ardından galip gelen takım, zafer pozu verdi. Fenerbahçe, Ankaragücü için son provayı bugün yapacak.

‘Bizim işimiz saha içinde’

Galatasaray ile Fenerbahçe, 28 Eylül’de karşı karşıya gelecek. Maçın oynanmasına daha 9 gün olmasına rağmen iki takım arasındaki demeç savaşlarıyla gerginlik şimdiden tavan yaptı. Ersun Yanal, bu konuyla ilgili öğrencilerine uyarıda bulundu. Yanal, “Saha dışındaki olaylara kulaklarınızı tıkayın. Bizim işimiz saha içinde. Her zaman olduğu gibi Galatasaray karşısında da sahaya çıkıp mücadelemizi edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Adil Rami 11’e yakın

Ersun Yanal, Fransız savunmacıyı Alanya deplasmanına götürse de oynatmamıştı. Ancak Zanka’nın düşen formu nedeniyle Rami’nin forma şansı arttı. Tecrübeli stoper idmanlardaki performansıyla göze girmeyi başardı. Arkadaşlarıyla arasındaki açığı kapatan Rami, Ankaragücü karşısında görev bekliyor.

Eldivenler yine Altay’ın

Altay Bayındır, Alanya maçında yaptığı hatalarla elşetiri almıştı. Ancak genç file bekçisine Volkan Demirel’in ardından bir destek de Ersun Yanal’dan geldi. Yanal, öğrencisiyle özel bir görüşme yaparak kendisine güvendiğini yineledi. Başarılı teknik adam, yarınki maçta kaleyi yine Altay’a emanet edecek.

Yusuf Dursun