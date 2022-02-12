Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ (DHA) - Kırklareli 1'inci Amatör Ligi'nde 2 Ocak'ta oynanan Hürriyetspor- Kuştepe Gençlik maçında rakibi Umut Karakaş'a tekme atarak yaralanmasına neden olan Talha Nazlı'ya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından 17 resmi müsabakadan men cezası verildi. Sporcunun kulübüne de saha olayları nedeniyle 3 maç seyircisiz oynama cezası geldi.

Kırklareli 1'inci Amatör Ligi B Grubu'nda 2 Ocak'ta Büyükmandıra Belediye Stadı'nda, Hürriyetspor ile Kuştepe Gençlikspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 40'ıncı dakikasında Hürriyetspor'dan Talha Nazlı, rakibi Umut Karakaş'a tekme atınca, hakem Ömer Şıvka tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Kırmızı kart gören Talha Nazlı, bu kez aldığı tekmenin etkisiyle yerde yatan rakibi Umut Karakaş'ın yanına giderek yüzüne tekme attı. Yüzüne aldığı tekmeyle kendinden geçen Umut Karakaş, ambulansla Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk muayenesi yapılan Karakaş'ın çene ve elmacık kemiğiyle burunda kırıklar, sol gözünün altında ise 2 santimetre yırtık tespit edildi. Umut Karakaş, buradaki tedavisinin ardından Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilip tedaviye alındı.

Yaşanan olaylı maç sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu kararını açıkladı. Karşılaşmada rakibini yaralayan Hürriyetspor Sporcusu Talha Nazlı'ya ise şiddetli kural dışı hareketi nedeniyle 6 resmi müsabaka, rakibine yönelik saldırı eylemi nedeniyle 10 resmi müsabaka e kırmızı kart görmesinden dolayı da 1 resmi müsabaka olmak üzere toplam 17 resmi müsabakadan men cezası verildi.

Öte yandan maçta gerçekleşen saha olayları nedeniyle Hürriyetspor Kulübü de 3 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırıldı.

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