Rakibin kadar büyüksün!

Almanya Bundesliga’da kazandığı 28 şampiyonluk ile en yakın rakipleri Borussia Dortmund ile Borussia Mönchengladbach’a 23 kupa fark atan Bayern Münih, ülkesinde adeta rakipsiz konumda yer alıyor. Bu anlamda Bavyera ekibi, sadece kazandığı başarılarla ön plana çıkmakla kalmadı, geçmiş yıllarda rakiplerine yaptığı yardımlar ile de dikkat çekmeyi başardı. Kırmızı- Beyazlılar, özellikle 2006 yılında iflasın eşiğine gelen Borussia Dortmund’a faizsiz bir şekilde borç vererek, alkışlanacak bir hareketin altına imza attı.

‘Bizim için kader anı’

O dönem Dortmund’a verilen borcun miktarıyla ilgili bir açıklama yapılmasa da Sarı-Siyahlı ekibin başkanı Watzke, bu olayı doğrularken, "Bayern Münih 2006 Mart ayında bizim için kader anı olan bir zamanda yardımımıza koştu, kulübümüz rahatladı. O günler aklıma geldiğinde hâlâ vücudumda titremeler oluşuyor, ateşler basıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Zor günler devam ediyor

Koronavirüs salgınında birçok kulüp zorluk çekerken, Bayern Münih yine bu duruma kayıtsız kalmadı. Kırmızı-Beyazlılar, ilk olarak Mart ayında yaklaşık 3 milyon Euro civarında Bundesliga ve 2. Lig ekiplerine bağışta bulundu. Ancak salgın nedeniyle kulüpler zor günler geçirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Bavyera temsilcisi, kulüplere yardımcı olmak için yine harekete geçti.

Destek artacak

Bayern Münih, ilk olarak lig idaresine 100 bin Euro destekte bulundu. Herbert Hainer’in başkanlığını yaptığı Bayern, şimdi de Bundesliga ekiplerinin tamamına 360 bin Euro daha destekte bulunacak. Bu yardım sonrasında Kırmızı-Beyazlı ekibin, destek miktarını 1 milyon Euro’ya kadar çıkarabileceği öğrenildi.

‘Fedekârlığımızı göstermek istedik’

Kırmızı-beyazlı ekibin eski başkanlarından Höeness de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bayern’in yaptığı yardımlara değinen 68 yaşındaki futbol adamı, şunları söyledi: “Kulübümüzün ne kadar fedakar olduğunu bir kez daha herkese göstermek istedik. Sadece kendimizi düşüneceğimiz bir süreç geçirmiyoruz. Diğer kulüpleri de düşünmemiz gerekiyor.”