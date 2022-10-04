Yaptığı flaş takviyelerle transfer dönemine damgasını vuran Galatasaray , ligde zirveyi emin adımlarla takip etmeyi sürdürüyor. Önümüzdeki haftayı BAY geçecek olan Sarı-Kırmızılı ekip, bir sonraki maçta Kayserispor deplasmanına çıkacak. 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle, yeni kurulan bir takıma göre iyi bir grafik ortaya koyan Galatasaray'da, istatistikler de teknik direktör Okan Buruk'un iyi bir iş çıkardığını gösteriyor. Cim Bom, geride kalan 8 hafta itibarıyla yüzde 59 ortalama ile topa en fazla sahip olan takım konumunda. Maç başına 18.4 gibi bir şut ortalaması yakalayan SarıKırmızılılar, yine maç başına 31 kez ceza sahasında topla buluşarak önemli bir istatistik yakaladı.

Hazırlık maçı olabilir

Aslan'ın hocası Okan Buruk, BAY haftasında yapılacak özel çalışmalarla takımın oyun gücünü daha da artırmayı planlıyor. Milli arada İstanbulspor'la hazırlık maçı oynayan Galatasaray'ın, bu arada da uygun bir rakip bulunması halinde yine bir özel maç ayarlamaya çalışacağı öğrenildi.