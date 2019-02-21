Rakamlar Başakşehir diyor

Abdullah Avcı yönetiminde iki sezondur zirve yarışı veren, önceki iki sezonda ise Avrupa bileti alan Başakşehir adeta gümbür gümbür hedefe yürüyor. Zorlu Antalya deplasmanını da yeni sol beki Kudriasov’un attığı golle kayıpsız geçen İstanbul ekibi, en yakın takipçisi Galatasaray’ın 6 puan önünde şampiyonluk iddiasını koruyor.

Ligin boyun kısaldıkça herkes eline kağıt kalem alıyor, kalan maçlardaki zirve yarışındaki takımların alabileceği puanları hesaplıyor. Ancak Süper Lig tarihindeki istatistiklere bakıldığında hesaba pek gerek yok. Öyle ki 1959’dan bu yana oynanan ligde 23. haftalara rakiplerinin önünde giren tüm takımlar hedefe ulaşmayı başardı.

Bursa’ya 3 eksik

Bu hafta içeride Bursaspor’u ağırlayacak olan Başakşehir’de Epureanu, Clichy ve Alparslan Erdem’in sakatlıkları devam ediyor. 3 oyuncunun da kritik randevuda oynaması beklenmiyor. Turuncu- Lacivertliler’de bu oyuncuların dışında başka eksik bulunmuyor.

'Visca'lı takım şampiyon olur'

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Medipol Başakşehir’i ve takımın yıldızı Edin Visca’nın performansını değerlendirdi. Bosnalı futbolcunun Türkiye’de harika işler yaptığını belirten Hırvat teknik adam, “Takımı lider ve şampiyon olacaklarına inanıyorum. Visca sadece son dönemde değil, uzun süredir çok başarılı. Onun performansıyla hedefe daha çabuk ulaşacaklardır” değerlendirmesini yaptı.